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بشاعة الصهاينة في مجزرة الطنطورة تثير غضب نشطاء التواصل

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل فيديو لجنديين متقاعديْن من كيان الاحتلال الاسرائيلي، الأول يروي قصة أحد الجنود الصهاينة الذي اغتصب طفلة عمرها ستة عشر عاما من أهالي قرية الطنطورة الفلسطينية عام 48، والثاني يروي عنترياته في قتل المدنيين الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

أثارت هذه التصريحات التي هي جزء من وثائقي تم بثه على العديد من القنوات يتناول مجزرة الطنطورة بكل تفاصيلها، غضب النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في حساب تونسية حرة: "كنت قاتلاً".. بالضحكات الساخرة جنود سابقون في جيش الاحتلال يعترفون بارتكاب مجزرة الطنطورة في فيلم وثائقي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال النكبة الفلسطينية".

وغردت هديل صابر حول هذا الموضوع كاتبة: "هذه اعترافات لجنود صهاينة عن مجزرة الطنطورة الفلسطينية عام ثمانية واربعين ضمن مجازر ارتكبها العدو تحت اسم التطهير العرقي، ما يضاعف قذارة اعترافات هؤلاء هو استخفافهم بما ارتكبوه بضحكات وكأنهم يرون قصة من نسج الخيال".

علق عوض الفضلي: "لاول مره اشاهد قتلة يعترفون بجريمتهم امام الاعلام ويتذكرون فعلتهم البشعة والنكراء ويضحكون هل هؤلاء من جنس البشر".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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