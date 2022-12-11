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روسيا ستستبدل العملة الأوكرانية في خيرسون قريبا

روسيا ستستبدل العملة الأوكرانية في خيرسون قريبا
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت الإدارة، التي عينتها روسيا في إقليم خيرسون الأوكرانية، يوم أمس السبت، إنها ستبدأ باستبدال الهريفنيا الأوكرانية، العملة المتداولة محليا، بالروبل الروسي، ابتداء من العام المقبل.

العالم - روسيا

وسينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو، في الأول من يناير من عام 2023، وفقا لما نقلته رويترز.

وقال أندريه بيريتونكين، رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي، في مقطع مصور نشرته الإدارة، التي عينتها روسيا، على تيليغرام: "من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع".

وكانت الإدارة، التي عينتها روسيا، قد ذكرت من قبل أنه سيتم قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.

وسيطرت القوات الروسية على معظم منطقة خيرسون في الأيام الأولى لحملة موسكو العسكرية على أوكرانيا وأعلنت ضمها لروسيا، في سبتمبر، بعد استفتاء أدانته أوكرانيا ودول غربية.

لكن بعد أقل من شهرين، انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون بعد ضغوط من هجمات أوكرانية مضادة، بينما لا تزال تسيطر على معظم أراضي الإقليم.

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