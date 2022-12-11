الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صعود تاريخي للمنتخب المغربي يصيب الاحتلال الاسرائيلي بسقوط مدوي

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

عندما يصادر الصهاينة انتصار المغرب في المونديال لأنفسهم!..و الشعوب تبهذلهم

اشتباكات مستمرة بين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية والمشجعين المغاربة +فيديو

كأس العالم.. دموع برتغالية وأفراح مغربية + فيديو

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستقود أوروبا العالم نحو حرب عالمية نووية؟

شاهد.. طهران تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد

صعود تاريخي للمنتخب المغربي يصيب الاحتلال الاسرائيلي بسقوط مدوي

روسيا ستستبدل العملة الأوكرانية في خيرسون قريبا

مقابل رأس الناقورة.. زورق صهيوني يخترق مياه لبنان الإقليمية

لبنان.. اتساع التجاوب النيابي مع حوار رئيس المجلس 