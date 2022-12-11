هل ستقود أوروبا العالم نحو حرب عالمية نووية؟

العالم – ما رأيکم

ويقول کتاب سياسيين ان الحرب الاوكرانية اذا وصلت الی هزيمة روسيا سوف تستخدم موسكو الأسلحة النووية دون أي شك.

ويوضح کتاب سياسيين ان اوكرانيا هي ساحة الحرب، الا ان الحرب، ليست مع الجيش الاوكراني بمفرده، انما الحرب الروسية تدور ضد الناتو والولايات المتحدة.

ويشير باحثون سياسييون الی الميزانية الجديدة التي خصصتها الولايات المتحدة لتسليح اوكرانيا والبالغة 19 مليار و300 مليون دولار، مؤكدين ان الرئيس الروسي أراد مخاطبة الناتو والولايات المتحدة بأن الوضع اذا استمر بهذا الشكل، لن تكون امكانية الحرب النووية بعيدة.

ويبين کتاب سياسيين ان اوكرانيا من الممكن ان تلجأ لاستخدام أسلحة تكتيكية نووية تعطی لها، لذلك اتی الرد الروسي ليرعب اميركا بأن مسار الحرب ان استمر بهذا الاتجاه، قد يصل الی مواجهة نووية.

ولم يستبعد باحثون سياسيون لجوء روسيا الی مواجهة نووية ان لاحت هزيمة روسيا، مشيرين الی ان روسيا، لن تُهزم في هذه الحرب.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن بلاده قد تفكر بشكل رسمي في إضافة إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى لنزع سلاح خصم لعقيدتها العسكرية، وذلك بعد أيام فقط من تحذيره من أن نشوب حرب نووية آخذ في التزايد ملقيا باللوم على الغرب.

ويکشف باحثون في العلاقات الدولية، ان أوروبا تقود العالم نحو حرب عالمية ثالثة بدفع من الولايات المتحدة.

ويقول باحثون في العلاقات الدولية ان المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد صرحت، في مقابلة صحفية، بأن اتفاقية "مينسك" الموقعة عام 2014 كانت تهدف لإعطاء أوكرانيا الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية وهذا يثبت ان اوروبا مسؤولة فعلياً عما يجري وستکون في الخط الأمامي لأية مجابهة عالمية.

ويؤکد باحثون في العلاقات الدولية ان الاحتجاجات التي شهدتها المانيا، تثبت ان هناک قوی وطنية في أوروبا ترفض ما يجري وتقول اننا نقاتل ضد مصالح أوروبا لصالح الولايات المتحدة.

ويوضح باحثون في العلاقات الدولية ان اوروبا کانت مسؤولة عن الحربين العالميتين في القرن الماضي وهي الان تقود العالم نحو حرب ثالثة بدفع من الولايات المتحدة التي هي المستفيدة الکبری من هذا التصعيد.

ويقول خبراء بالشؤون الروسية ان الغرب والولايات المتحدة لايريدون المفاوضات من أجل حل الأزمة وانما يريدونها من أجل المناورة وکسب الوقت واعادة بناء الجيش الاوکراني.

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