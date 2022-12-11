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أول قرار من رونالدو بعد وداع البرتغال للمونديال

أول قرار من رونالدو بعد وداع البرتغال للمونديال
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

غادر المنتخب البرتغالي، الدوحة، عائدا إلى بلاده، بعدما ودع بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

العالم - رياضة

وخرج المنتخب البرتغالي من منافسات كأس العالم "قطر 2022"، عقب الخسارة أمام نظيره المغربي 0-1 أمس السبت، في دور الثمانية من البطولة.

واتخذ كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، قرارا بالبقاء في قطر، وعدم المغادرة مع المنتخب إلى البرتغال.

وسارت مجموعة أخرى من لاعبي "برازيل أوروبا" على خطى رونالدو، وقررت الاستمرار في الدوحة، وهم: "برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز وديوجو دالوت وروبن نيفيز وروي باتريسيو ورافائيل جويريرو ورافائيل لياو وجواو كانسيلو وماتيوس نونيز".

وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة، صباح اليوم.

وكان رونالدو يمني النفس بقيادة البرتغال إلى نصف النهائي، للحفاظ على فرصته الأخيرة في الفوز باللقب العالمي.

كما أراد أن يرد على من شككوا فيه مؤخرا، ليثبت أن السن مجرد رقم بالنسبة إليه، لكن أسود المغرب أجهضوا أحلامه.

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