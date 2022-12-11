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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الفياض: يجب علينا دعم الحكومة العراقية المنتخبة ليتسنى لها فرصة تقديم مشروعها الاصلاحي
الفياض: الحشد الشعبي مؤسسة أمنية لكنها تمتاز بالوعي السياسي
الفياض: العدو يتآمر على انجازاتنا بمختلف الأساليب منها محاولة كسر الاستقرار السياسي والأمني في البلاد
الفياض: الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة ومختلفة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر
مراسم تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد ومن طلاب العلوم الدينية في طهران
مصادر فلسطينية: وسائل اعلام عبرية تعلن عن عملية طعن بالقرب من حاجز للاحتلال قرب قلقيلية
مصادر إعلامية: المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن بدء مناورات عسكرية بشكل مفاجئ بهدف تعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية
أمير عبداللهيان: لا نجامل أحدا بشأن الجزر الايرانية بوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى وهي جزء لا يتجزأ من تراب ايران الطاهر وتنتمي لهذا الوطن للابد
متحدث الخارجية الايرانية يدين الحظر الاسترالي غلى افراد ومؤسسات ايرانية معتبرا انه مصداق للتدخل بشؤون ايران الداخلية واثارة العنف والكراهية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-12-2022
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الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.