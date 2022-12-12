قلق صهيوني من تزايد التعاون الروسي الإيراني

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار حجازي الى أن الصهاينة ينظرون الى تلك العوامل على أنها مؤشرات سلبية طغت على خط طهران موسكو منوها الى أن تلك القضية في التعاون الروسي الايراني سوف يدفع فيها الاحتلال الاسرائيلي الثمن بشكل مباشر حيث أن هنالك ادراك في أن مجموعة من المنظومات العسكرية كالطيران والصواريخ الدفاعية قد تصل من الجانب الروسي الى الجانب الايراني وقد تغير صورة المشهد.

ولفت حجازي الى أن الاحتلال الاسرائيلي عمل على عقود لمنع وصول تلك التكنولوجيا الى الجانب الايراني وحاليا باتت الظروف متوفرة لان تنتقل تلك التكنولوجيا وتضيع جهود الاحتلال عبثا في سنوات طويلة، فهنالك قلق صهيوني عميق من أن تنتقل تلك التكنولوجيا الى حلفاء ايران في المنطقة كما أنها ستعكس نفسها على العمل العسكري مستقبلا أن حصل بين ايران والكيان الصهيوني الذي ستكبده خسائر كبيرة في أكثر من مجال.



ويبحث برنامج "العين الاسرائيلية" في ملف التعاون الروسي الإيراني الذي شغل الحيز الاوسع في اهتمام الاعلام الاسرائيلي، والذي أفرد له مساحات واسعة من النقاش والتحليل بكثير من القلق والترقب لهذا التعاون ولاسيما في المجال العسكري.

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن حماسة سعودية لعودة نتنياهو الى سدة الحكم كما أعربت سلطات البحرين أيضا عن تأييدها الكامل لحكومة اليمين المتطرف نظرا لما تبنيه من عداء مرتفع لايران.

وفيما تتصاعد مظاهر التطبيع لدى الانظمة العربية يقرّ الاعلاميون الاسرائيليون بأن مونديال قطر أو ما أسموه"مونديال الكراهية" اثبت بوجه قاطع مدى العداء العميق للاسرائيليين من قبل الشعوب العربية قاطبة.

وينتاب المسؤولين الصهاينة القلق من تزايد التعاون الروسي الإيراني لاسيما في المجال العسكري ولا تترك الأوساط الاعلامية في الكيان الاسرائيلي أي فرصة للاعراب عن هذا القلق كما فعلت القناة الـ14 العبرية.

كما بحث يرنامج "العين الاسرائيلية"، فيما يتعلق بحكام السعودية الذي يبدون تحمّسا لعودة بنيامين نتنياهو الى الحكم، وسعيه لتشكيل حكومة يمين متطرف والسبب العداء لايران والسياسة التهديدية التي ستشكلها الحكومة الصهيونية المقبلة تجاه طهران وهذا ما قاله الاعلامي الصهيوني "إيدي كوهين".

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