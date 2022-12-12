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ماوراء التحمّس السعودي لعودة نتنياهو الى الحكم

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "العين الاسرائيلية"، في ملف التعاون الروسي الإيراني الذي شغل الحيز الاوسع في اهتمام الاعلام الاسرائيلي، والذي أفرد له مساحات واسعة من النقاش والتحليل بكثير من القلق والترقب لهذا التعاون ولاسيما في المجال العسكري.

العالمالعين الإسرائيلية

وتطرق برنامج "العين الاسرائيلية"، في تحدث وسائل اعلام اسرائيلية عن حماسة سعودية لعودة نتنياهو الى سدة الحكم كما أعربت سلطات البحرين أيضا عن تأييدها الكامل لحكومة اليمين المتطرف نظرا لما تبنيه من عداء مرتفع لايران.

وفيما تتصاعد مظاهر التطبيع لدى الانظمة العربية يقرّ الاعلاميون الاسرائيليون بأن مونديال قطر أو ما أسموه "مونديال الكراهية" اثبت بوجه قاطع مدى العداء العميق للاسرائيليين من قبل الشعوب العربية قاطبة.

كما يبحث البرنامج فيما ينتاب المسؤولين الصهاينة من قلق من تزايد التعاون الروسي الإيراني لاسيما في المجال العسكري ولا تترك الأوساط الاعلامية في الكيان أي فرصة للاعراب عن هذا القلق كما فعلت القناة الـ14 العبرية.

وحول ما يقلق الاسرائيلي من التعاون الروسي الايراني وانعكاس هذا التعاون العسكري على الكيان الاسرائيلي أكد الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازيى أن الصهاينة يدركون في أن باب التعاون العسكري الايراني والروسي قد فتح على مصراعيه وان هنالك بعض الاوساط ذهبت الى الحديث عن تحالف عسكري قد يجمع الطرفين نتيجة ظروف تتعلق بتطورات الحرب الاوكرانية وبالحصار الأمريكي على إيران في عدم التوصل لفرصة للاتفاق النووي.

وأشار حجازي الى أن الصهاينة ينظرون الى تلك العوامل على أنها مؤشرات سلبية طغت على خط طهران موسكو منوها الى أن تلك القضية في التعاون الروسي الايراني سوف يدفع فيها الاحتلال الاسرائيلي الثمن بشكل مباشر حيث أن هنالك ادراك في أن مجموعة من المنظومات العسكرية كالطيران والصواريخ الدفاعية قد تصل من الجانب الروسي الى الجانب الايراني وقد تغير صورة المشهد.

كما بحث يرنامج "العين الاسرائيلية فيما يتعلق بحكام السعودية الذي يبدون تحمّسا لعودة بنيامين نتنياهو الى الحكم وسعيه لتشكيل حكومة يمين متطرف والسبب العداء لايران والسياسة التهديدية التي ستشكلها الحكومة الصهيونية المقبلة تجاه طهران وهذا ما قاله الاعلامي الصهيوني" إيدي كوهين".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"العين الاسرائيلية"،نستضيف :

- الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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