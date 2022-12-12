صهينة المنامة

العالم – حديث البحرين

وتطرق برنامج"حديث البحرين"، الى العلاقات التي تربط العائلة الحاكمة بالكيان تعود الى عقود عديدة من الزمن ولذلك تجاوزت هذه العلاقة القضايا السياسية والاقتصادية حتى وصلت الى الهوية الوطنية للبحرين، فهناك محاولة كبيرة من الصهاينة وبدعم من الملك حمد لطمس الهوية الوطنية وتغيير البناء الثقافي والاجتماعي للمجتمع في البحرين.



والقى البرنامج الضوء على تنامي الخوف على هوية البحرين وذلك بسبب التجنيس السياسي المنظم، من خلاله يأتي موضوع الصهينة في سياق مشابه لاسيما انشاء حي يهودي في المنامة بدعم من الملك حمد ووليه عهده.



وسلط البرنامج الضوء على موقع انتيليجانس اون لاين الفرنسي والذي ذكر أن البحرين شرعت في عملية اصلاح كبيرة للاجهزة الأمنية بعد ان حصل الملك حمد على اعادة تنظيم هذا الجهاز الامني بحيث يتمكن من تعزيز التعاون الوثيق مع "اسرائيل"حيث ان زيارة رئيس الكيان الصهيوني حاييم هرتسوغ الى المنامة جاءت في تاريخ مهم لدى الكيان هو عيد "الحانوكاه".



وناقش البرنامج ما قاله رئيس مجلس أمناء الكنيس في أن :"البحرين تحتفل بعيد الحانوكاه 8 أيام متتالية 25 ديسمبر / كانون الأول – 1 يناير كانون الثاني".



ويبحث البرنامج ما تشهده البحرين من محاولة النظام لخلق ذاكرة تاريخية جديدة لتكون بديلا للهوية الأصلية السائدة في البلاد لاسيما في انشاء الحي اليهودي في المنامة الذي ستستكمل البنى التحتيية خلال سنتين برعاية هيئة الثقافة والآثار.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة مع الضيفين:

- الناشط الحقوقي البحريني عباس الشبر

-د . ابراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من لندن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...