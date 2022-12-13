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بريطانيا.. اكتشاف قبر غير عادي عمره 1300سنة

بريطانيا.. اكتشاف قبر غير عادي عمره 1300سنة
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

عثر علماء الآثار البريطانيون على قبر غير عادي عمره 1300 شنة، يعود لإمرأة يعتقد أنها كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة، في قرية هاربول بمقاطعة نورثهامبتونشاي.

العالم - منوعات

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن ليفينتي بنس بالايس، رئيس فريق التنقيب، علق على هذا الاكتشاف بالقول: "هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا. إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم الآثار".

ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت خلال أعوام 650-670 ميلادية، و قد تحلل هيكلها العظمي كله عمليا. ولكن العلماء تمكنوا من تحديد جنسها إستنادا إلى الأسنان. وعثر بجانبها على قلادة من 30 قطعة معلقة مصنوعة من الذهب بمهارة ومطعمة بالاحجار الكريمة وشبه الكريمة. وتعتبر هذه افخم قطعة مجوهرات يعثر عليها في بريطانيا.

وعثر العلماء أيضا في القبر على صليب كبير مدفون موجه للأسفل، وهذا لغز صعب على العلماء حله. كما عثر على إناءين، أثارا أهتمام العلماء، لاحتوائهما على بقايا مادة سيدرسها الباحثون لتحديد ماهيتها.

ويعتقد علماء الآثار أن هذه المرأة كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة- رئيسة أو أميرة. وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع في الكنيسة.

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