بالفيديو.. رسالة صغيرة ولكنها معبرة من اطفال اليمن الى العالم

العالم - مراسلون

في التفاصيل، رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي خرج هؤلاء الاطفال لمخاطبة ضمير العالم الإنساني لإنقاذ الطفولة المذبوحة وإيقاف العدوان الذي دمر حياة الاطفال ويتمهم وحطم أحلامهم وحرمهم أبسط الحقوق المشروعة.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة بمبادرة حلمي الصغير لمراسل قناة العالم: "خرجنا اليوم مع اطفالنا في مبادرة حلمي الصغير امام مقر امم المتحدة لنخبر العالم ان اطفالنا تنتهك حقوقهم ايضا، نعلم ان الامم المتحدة لا تستكطيع ان تعمل لنا شيء لكن نريد ان نرسل اصواتهم هؤلاء الاطفال الى العالم باسره انهم منعوا من الدواء ومن التعليم ومن ابسط حقوق الطفولة".

وقالت رغد عصام وهي طفلة يمنية لمراسلتنا: "خرجنا اليوم امام مقر الامم المتحدة لكي نوصل رسالتنا الصغيرة وهي ان نعيش بسلام كباقي اطفال العالم ونحلم الاحلام السعيدة ولا نحمل الاحلام المزعجة والمرعبة التي توغظنا على اصوات الصواريخ والطائرات".

اكثر من مليوني طفل يمني خارج نظام التعليم فيما تشير الاحصائيات إلى اكثر من سبعة الالف جريح وقتيل من الاطفال منذ بدء العدوان. وسط تفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم فيما انتشرت حالات سوء التغذية والأمراض الاخرى يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة ليكشف زيف ماتدعيه المنظمات الدولية.



القصف والغارات والحصار السعودي الأمريكي كانت له تداعيات خطيرة أثرت على مختلف الجوانب حيث تدمرت المدارس وتسرب الطلاب والمعلمين نتيجة انقطاع الرواتب وتدهور الوضع المعيشي. ويستمر اطفال اليمن في المطالبة بوقف العدوان ليعيشوا بسلام كبقية اطفال العالم.

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