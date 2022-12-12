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زعيم صهيوني يحذر من قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الاحتلال

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للزعيم الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلإيل سموتريش وهو يحذر من قنبلة موقوتة تهدد مستقبل كيان الاحتلال.

العالم ـ الاحتلال

ويقول سموتريش: "أكثر من 70% من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية من دول الاتحاد السوفييتي السابق ليسوا يهودا.. هذا هو التهديد الأكبر اليوم ليهودية الدولة وللأغلبية اليهودية وللاندماج.. وهذا في اسرائيل يجب منعه".

ويواصل الزعيم الصهيوني المتطرف ضغطه لإلغاء فصل في قانون اسرائيلي يجعل أحفاد اليهود مؤهلين للحصول على الجنسية، واصفا مايحدث بـ"قنبلة موقوتة يهودية يجب التعامل معها".

وصرح سموتريش سابقا بأن "سياسات الهجرة الحالية تمثل أحد أكبر التحديات للديموغرافيا الإسرائيلية وللاندماج".

القانون الذي وضع عام 1950 يمنح اليهود الحق في الهجرة الى كيان الاحتلال والحصول على الجنسية وفي عام 1970 تم توسيع القانون ومنح المهاجرين الذين لديهم أحد الجدين يهودي والمتزوجين من يهود الحق في الجنسية الاسرائيلية.

تصريحات سموتريش جاءت اثر بيان لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو قلل فيه من أهمية إمكانية إدخال تغييرات على القانون.

وإذا نجج سموتريش في حملته، قرابة 3 مليون شخص يمكن أن لايستطيعوا الانتقال الى كيان الاحتلال والحصول على الجنسية.

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