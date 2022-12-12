رئيس مجلس النواب اللبناني: سأبدا بالحوار عند انضاج الظروف المؤاتية

العالم_لبنان



و نقل عضو وفد مجلس الأمناء لتجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة، بعد لقائه بري، الى أننا اطلعنا بري على رأيه في الظروف التي يمر بها الوطن والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن ونقلنا الى دولته الهموم التي نسمعها من المواطنين في لقاءاتنا معهم في المساجد والمناسبات العامة هذه الهموم التي يدركها دولته جيداً وهو على اطلاع تفصيلي عليها ويعمل على معالجتها ويعتبر ان النقطة المركزية لإنطلاق المعالجات هي بإنتخاب رئيس جديد للبلاد والذي لن يحصل إلا من خلال التوافق بين جميع المكونات.

وأكد حنينة، ان اللبنانيين المخلصين يراهنون على حكمته ووطنيته في قيادة حوار جاد يؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية يكون قويا وقادرا على مواجهة الازمة التي يمر بها الوطن، وقد أكد لنا بري انه يسعى لمثل هكذا حوار وسيبدأ به عند انضاج الظروف المؤاتية وهو يسعى لانتخاب رئيس الجمهوريه اليوم قبل الغد.