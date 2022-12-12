شاهد/السيول تغمر مناطق واسعة من مكة المكرمة

العالم- السعودية

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع فيديو للسيول الناتجة عن الأمطار، وذلك في منطقة الشرائع في مكة المُكرمة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسيول العنيفة التي ضربت منطقة الشرائع بمكة المكرمة.

ونتيجة السيول العنيفة التي شهدتها مدينة مكة المكرمة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يُصلّوا في بيوتهم، كما وعلقت الجهات الرسمية الدراسة في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف وجامعة الطائف، وأغلقت الأنفاق ودعت لاستخدام الطرق البديلة.

وتأتي هذه الأمطار العنيفة بعد أيام من تعرض محافظة جدة لسيول ضخمة، عجزت السلطات عن التعامل معها، وأدّت إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة لساعات.