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تفكيك عصابة منظمة لتهريب السلاح شمال غرب ايران

تفكيك عصابة منظمة لتهريب السلاح شمال غرب ايران
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب ايران عن تفكيك عصابة منظمة لتهريب الأسلحة في مرك المحافظة مدينة ارومية حيث تم ضبط 70 قطعة سلاح حربي وصيد غير مشروعة منها خلال عمليات مشتركة بين حرس الحدود وشرطة المحافظة.

العالم - ايران

وقال العميد رحيم جهانبخش ، في تصريحه مساء الاثنين: بعد وصول معلومات عن أنشطة يقوم بها أشخاص في مجال تهريب وبيع الأسلحة في إحدى القرى المحيطة بأرومية، ونظرا لحساسية القضية فقد جرى ادراجها بصورة خاصة في جدول الأعمال الاستخباراتي لشرطة الأمن العام وحرس الحدود بالمحافظة.

وأضاف: إنه وفي ظل الرصد الاستخباري والإجراءات الفنية المتخذة من قبل الشرطة فقدتم الكشف عن المتهمين وبعد الحصول على إذن قضائي تم في عملية مباغتة خلال تفتيش مخبأ المتهمين، ضبط ومصادرة 55 قطعة سلاح صيد و 15 سلاح حربي (مسدسات).

وأشار العميد جهانبخش إلى أنه تم توقيف 3 متهمين في اطار هذه القضية وتسليمهم للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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تفكيك عصابة منظمة لتهريب السلاح شمال غرب ايران

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