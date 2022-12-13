الغارديان تكشف تفاصيل تهديد بن سلمان، ولي عهد السابق لانتزاع العرش

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة: "معلومات خطيرة نشرتها الغارديان حول إنقلاب داخل القصر، يحكي بالتفاصيل قصة انتزاع "محمد بن سلمان" للعرش من "محمد بن نايف" بالتهديد والقوة وكواليس الليلة التي غيرت طريقة تولية العهد".

يشار إلى أنه كشفت صحيفة الغاردين البريطانية أن مستشار ولي العهد السعودي "تركي آل الشيخ" احتجز ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في عام 2017 وطالبه بالتنحي عن العرش، وهدده باغتصاب عائلته في حال رفضه.

ونشرت الغاردين تحقيقا موسعا يتناول خفايا انقلاب القصر الذي أوصل ولي العهد محمد بن سلمان في العام 2017 إلى السلطة في منصب ولي العهد.

وكشفت الصحيفة أن ولي العهد السابق محمد بن نايف تم إجباره تحت تهديد السلاح على مبايعة محمد بن سلمان بديلا له في منصب ولي العهد وذلك بعد احتجازه لساعات طويلة.

وبحسب الصحيفة فإن محمد بن نايف تم تهديده باغتصاب أفراد عائلته وحجب دواء ارتفاع ضغط الدم والسكري عنه خلال ساعات طويلة من احتجازه قبل أن يتم إعلان عزله من منصبه.

وأضافت أنه قيل إلى محمد بن نايف بأنه إذا لم يتنحى عن طيب خاطر من منصبه وليا للعهد، فإن وجهته التالية ستكون المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر العائلة المالكة إن محمد بن نايف كان خائفًا جدًا من التعرض للتسمم في تلك الليلة، لدرجة أنه رفض حتى شرب الماء.

في 20 يونيو 2017 ، أُجبر محمد بن نايف، ابن شقيق الملك سلمان، على التنحي وريثًا للعرش السعودي في حلقة وصفها لي أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة بأنها “الأب الروحي ، على الطراز السعودي”.