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داخلية العراق: تم اكمال جميع تفاصيل عملية مسك الحدود مع تركيا وإيران

داخلية العراق: تم اكمال جميع تفاصيل عملية مسك الحدود مع تركيا وإيران
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية، ان وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري اكد ان قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ.

العالم - العراق

من جهته، افاد موقع "السومرية نيوز"، ان الشمري أكد ضرورة مسك الحدود مع تركيا وإيران بشكل كامل مشيرا الى أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بذلك، واصدرت بيانا قالت فيه: "وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، محافظة أربيل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وعدد من القادة والضباط، حيث كان في استقبالهم وزير داخلية إقليم كردستان العراق".

وعقد الوفد بحسب البيان "اجتماعا بين وفد الحكومة المركزية الذي ضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة ومساعد وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعدداً من ضباط قيادة العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود ومدير دائرة العلاقات والإعلام رئيس خلية الأعلام الأمني وقائد شرطة حرس الحدود المنطقة الأولى وعدداً من الضباط، وبين المسؤولين في الأقليم الذين ترأس وفدهم وزير الداخلية وقائد الشرطة ورئيس أركان قوات البيشمركة وعدد من الضباط".

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