في ظل الاحتدام الميداني .. أيّ مسار للحرب في أوكرانيا؟

العالم - مارأيكم

ويقول باحثون سياسيون، إن سبب تأخير انفراج الأزمة الأوكرانية هو عدم التواصل بين الأطراف المتحاربة.

ويوضح الباحثون السياسيون، ان اميركا تحث الطرف الاوكراني على التفاوض مع الطرف الروسي من أجل اظهار عدم انتصار روسيا في الميدان.

ويرى الباحثون السياسيون، ان التحذير الاميركي للقوات الاوكرانية من قصف روسيا يأتي في اطار خوف واشنطن من أن تنفذ روسيا تهديداتها باستخدام الاسلحة النووية في حال قصفت مواقعها الحساسة.

بدورهم يقول خبراء بالشؤون الروسية، إن هناك تواصلا غير علني بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا، وخير دليل على ذلك هو تبادل السجناء ما بين الطرفين في الأسبوع الماضي.

ويوضح الخبراء بالشؤون الروسية، أن غاية الغرب من حل الأزمة الأوكرانية عبر التفاوض هو عدم انتصار روسيا في العملية العسكرية لأنهم يعلمون إذا وقفت الحرب دون أن يعلن انتصار روسيا فهذا الأمر يعني انتصار المشروع الأميركي الأحادي.

ويرى الخبراء بالشؤون الروسية، أن الموقف الروسي الرسمي غير معلن في الخطوات الآتية من العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرين إلى أن أميركا وأوروبا تدعمان القوات الأوكرانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ويؤكد الخبراء بالشؤون الروسية، أن الغرض من الدعم الأميركي لأوكرانيا في تسعير الحرب، يأتي في إطار استنزاف وإضعاف روسيا على كافة المستويات.

ويشير الخبراء بالشؤون الروسية، أن الغرب لم يظهر حتى الان الرغبة الحقيقية والثقة من أجل حسم الحرب في اوكرانيا، لانه مازال يدعم القوات الاوكرانية بالمعدات العسكرية.

من جانبهم يقول محللون سياسيون، إن الحرب في أوكرانيا حسب المعطيات على أرض الواقع إن مداها سيطول.

ويتوقع المحللون السياسيون، أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد خمس سنوات وذلك بانتصار روسي على كافة المستويات.

مارأيكم..