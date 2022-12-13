ناشط حقوقي سعودي رهن الاعتقال التعسفي بسبب التساءل عن المعتقلين+فيديو

العالم- السعودية

وجاءت في التغريدة المرفقة بالفيديو: " المُحاضر بكلية القانون في جامعة الملك سعود، الأستاذ الجامعي #أنس_المزروع، لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ مارس 2019 على خلفية مشاركة له في معرض الكتاب تحدّث فيها عن معتقلي الرأي".

يذكر أنه أكد ناشطون سعوديون أن أجهزة الأمن السعودية اعتقلت الأكاديمي أنس المزروع المحاضر في كلية القانون بجامعة الملك سعود، بعد مداخلة له في ندوة عن حقوق الإنسان في معرض الكتاب بالرياض في مارس 2019.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر إن السلطات السعودية اعتقلت أنس المزروع بعد ساعات من مداخلته في معرض الكتاب يوم الاثنين 18 مارس/آذار الجاري، حيث أشاد خلال وجوده في المعرض بإنجازات معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلو "حسم" والناشطات الحقوقيات.

ونشر عدد من المغردين فيديو يظهر المزروع وهو يتحدث خلال ندوة مقامة في معرض الكتاب بالرياض، وأطلقوا عليه وصف "بطل معرض الكتاب" وأثنوا على شجاعته.

وكتب محمد الأحمري في تغريدة على حسابه في تويتر "بطل معرض الكتاب أنس المزروع شجاع، قام بالمسؤولية وأمانة الكلمة، فالشعب يحتاج أمثاله من الشجعان محبي الوطن المصلحين وليس إلى المطبلين. من يحب وطنه يجهر برأيه ليصلح عيوبه".



