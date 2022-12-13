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شاهد.. بريطانية تبكي من غلاء أسعار الطاقة في بلادها

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

مشهد موثر عن سيدة بريطانية أجهشت بالبكاء أمام ملايين المشاهدين على موقع تويتر، بسبب أزمة تكاليف الكهرباء والغاز في بلادها.

العالم - اوروبا

ونزل خبر الزيادة الجديدة في فاتورة الطاقة كالصاعقة على ملايين الأسر البريطانية، التي لا تكاد تستوعب رفع أسعارها حتى تعلن الحكومة عن زيادة جديدة، كان آخرها قرار هيئة الطاقة بزيادة فاتورة الغاز والكهرباء بنسبة 80% ابتداء من أكتوبر الماضي.

وسيدخل القرار الذي تبرره الحكومة بالارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز في السوق العالمية، ملايين الأسر البريطانية في خانة الفقر الطاقي (الافتقار إلى الطاقة)، ما يعني أن 12 مليون أسرة بريطانية ستتضرر من قرار الزيادة في فاتورة الطاقة. ومن بينها مليونا أسرة عليها أن تختار بين الدفع للحصول على الطعام أو من أجل التدفئة، وهو خيار صعب خصوصا في شتاء بريطانيا البارد جدا.

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