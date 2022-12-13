اعتقال صحفي يمني بدون اي جريمة ارتكبها سوى انه 'صحفي'!!!!

العالم- اليمن

وجاء في تغريدته" رشاد العليمي يقود وساطة من أجل إطلاق سراح الصحفي احمد ماهر والمليشيات التابعة لعيدروس الزبيدي ترفض الوساطة وترفض إطلاق سراح الصحفي احمد ماهر الذي اعتقل بدون اي جريمة ارتكبها سوى انه صحفي وله موقف مختلف عن موقف مليشيات عيدروس الزبيدي".

الجدير بالذكر، أن نقابة الصحفيين، كانت أصدرت بيانا أدانت فيه انتزاع اعترافات تحت التعذيب من الصحفي ماهر، وبثها في الانترنت، مشددة على سرعة إطلاق سراحه ومحاسبة الجهات الخاطفة.

وتابعت نقابة الصحفيين اليمنيين فيديو الاعترافات القسرية للصحفي أحمد ماهر الذي اختطف من أمام منزله بدار سعد بمحافظة عدن يوم الجمعة السادس من أغسطس ٢٠٢٢ واقتيد إلى مكان مجهول، وظهر فيه الزميل وقد بدت عليه آثار الإرهاق والتعب جراء التعذيب لإكراهه للإدلاء على نفسه بتهم كاذبة مشينة ولا يقبلها عاقل…

إن نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر بشدة هذا الأسلوب القمعي والهمجي ضد صحافي على خلفية ممارسته للمهنة، وتعبيره عن مواقفه وآرائه.

وتعبر النقابة عن استهجانها ورفضها اعتماد السلطات في عدن أسلوب الأجهزة القمعية الشمولية في فترات سابقة، بإهانة الضحايا وإكراههم في ظروف قمعية على الإدلاء باعترافات غير صحيحة وغير حقيقية لتبرير انتهاكاتها ومخالفاتها لكافة الشرائع السماوية وللدستور والقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتدعو النقابة جميع الزملاء الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه..