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بعد جدة .. الأمطار تغرق شوارع مكة والناشطون يهاجمون "رؤية" بن سلمان

الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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