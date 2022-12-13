حماس تندد بـــانتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد أنصار المقاومة بالضفة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه الحملة "تتناقض مع ثقافتنا وأعرافنا الوطنية، وتعصف بوحدة شعبنا وحراك شبابنا الثائر في وجه الاحتلال الغاشم".

واعتبر قاسم "انتهاكات أجهزة السلطة التي شملت مداهمة البيوت، وترويع الآمنين، والاعتداء على النساء والأطفال، واعتقال الشباب وطلاب الجامعات، واستدعاء المئات من بينهم نساء، جريمة وطنية، وخدمة مجانية للاحتلال”، مؤكداً أنها "ستفشل في كسر إرادة شعبنا وشبابنا المؤمن بالمقاومة سبيلاً للحرية".

وأضاف أنه "لمن العار أن تكرّس أجهزة السلطة كل قوتها للعمل إلى جانب قوات الاحتلال في ملاحقة أنصار المقاومة، في الوقت الذي يقدم فيه شبابنا أروع الأمثلة في الوحدة الميدانية ومقارعة الاحتلال، والدفاع عن القدس والأقصى، والتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ضد أبناء شعبنا ونسائنا وأطفالنا في عموم الضفة".

وحمل قاسم "الفريق المتنفذ في قيادة السلطة، المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات المستمرة"، داعيًا"الكل الوطني والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة تلك الاعتقالات والاستدعاءات السياسية المُشينة، والعمل على وقفها والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة".

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شنت، خلال الأيام القليلة الماضية، حملات اعتقال واستدعاء للمئات من كوادر وعناصر الفصائل الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، مع اقتراب ذكرى انطلاقتها الـ35، التي تصادف غدا الأربعاء.