زيارة نائب مجلس الوزراء الصيني الى ايران...الرسائل والنتائج

بعد 4 أيام فقط من توقيع الرئيس الصيني تشي جينبينغ على بيان مشترك مناهض لإيران صادر عن مجلس التعاون الخليجي في الرياض، زار نائب رئيس وزراء الصيني إيران اليوم الثلاثاء على رأس وفد تجاري واقتصادي لحل سوء التفاهم الناتج عن هذا الإجراء ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات ومتابعة الاقتصادية والصناعية والطاقة والترانزيت والتمويل.

وأعرب رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني عن استياء إيران من موقف نظيره الصيني، مؤكدا أن بعض المواقف خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة أثارت استياء الشعب والحكومة في إيران، مؤكدا أن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى طهران.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء الصيني تقريرا عن الاجتماعات والاتفاقيات التي تمت خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا عزم بلاده تعزيز وتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية، معلنا عن استثمارات صينية في إيران بمختلف المجالات قيمتها عشرات المليارات.

وتحظى إيران والصين دائمًا بعلاقات قوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدولية، وفي وقت أصبح تنفيذ خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما بين البلدين في ظل الاستراتيجية التي تتبناها إيران للتطلع نحو دول الشرق، محط سخط غربي وأمريكي فان زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني لإيران في الوقت الحالي تعتبر تأكيدا لإرادة بكين وتصميمها على متابعة وتعزيز هذا النهج.

ويأتي توجه الجمهورية الإسلامية في التطلع نحو الشرق في إطار السياسة المبدئية "لا شرقية لا غربية". وتظهر إجراءات وردود أفعال المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني تجاه ما فعله الرئيس الصيني في الرياض تظهر أن إيران لن تتخلى عن هذه السياسة المبدئية تحت أي ظرف، وتضع نصب أعينها دائمًا في تفاعلاتها الإقليمية والدولية الركائز الأساسية الثلاث وهي الكرامة والحكمة والمصلحة.