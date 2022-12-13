إطلاق صفارات الإنذار تحسبا من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا..زيلينسكي يستنجد

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر-أيلول بعد استفتاء في إجراء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعباً، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية.

وقال دينيس بوشيلين، المسؤول الروسي عن الجزء الذي تسيطر عليه موسكو، لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة "تم تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تحديثها اليومي حول الأحداث بساحة المعركة يوم الثلاثاء إن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق، بينها بخموت التي تحوّلت إلى "فرامة لحوم" للطرفين.

وحين ذلك،قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة إلى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.

وقال زيلينسكي في مؤتمر دعم أوكرانيا بباريس عبر الفيديو: "نحتاج إلى فئات عدة من المعدات والمحولات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز".

وتابع، قائلا: "يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذا "سيكلف حوالي 800 مليون يورو".

وقال الرئيس الأوكراني:" إن مؤتمر دعم أوكرانيا يؤكد وحدة أوروبا في مواجهة ما وصفه بإرهاب الطاقة، مضيفا: "نحن هنا اليوم للتغلب على هذا الرعب".

وأضاف قائلا: "أغلب محطات توليد الطاقة في بلادنا تضررت بسبب القصف الروسي"، مؤكدا بذل كل الجهود لمقاومة مئات الهجمات الروسية على قطاع الطاقة.