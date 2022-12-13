الامن الداخلي الايراني يعلن القبض على عناصر مخلة بالامن والنظام

العالم- ايران

وجاء في بيان اصدره جهاز استخبارات قوى الامن الداخلي اليوم الثلاثاء: يسعى الأعداء والمعادون للثورة اليوم إلى خلق حالة من انعدام الأمن ونشر الفوضى في البلاد من خلال التآمر والإحراق المتعمد، فضلاً عن استهداف الأمن العام للشعب وكانت إحدى مؤامراتهم الخبيثة لتقويض أمن المواطنين هي خلق التحديات وزعزعة الأمن للطبقة الكادحة المتمثلة بسائقي الشاحنات على الطرق.

واضاف: انه وفي ضوء الرصد الاستخباري والجهد العملياتي، تم تحديد واعتقال العناصر الضالعة في ارتكاب 87 حالة رشق حجارة و 20 حالة إطلاق نار على شاحنات تتحرك في محاور النقل، من قبل جهاز استخبارات قوى الامن الداخلي بالتعاون مع سائر وحدات هذه القوى والاجهزة المعنية من أجل ضمان أمن طرق البلاد.

واعتبر البيان امن واستقرار الشعب خطا احمر، مؤكدا بان الامن مستتب تماما في الطرقات بين المدن في ظل الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل استخبارات قوى الامن الداخلي وسائر الاجهزة الامنية المعنية الاخرى.