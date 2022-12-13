 باحث أكاديمي سعودي يدعو إلى الإفراج عن المعتقل سليمان العلوان

العالم - السعودية

وقال الغامدي في تغريدته، انه "من أكبر المصائب أن يجري حكم جاهل على عالم، وحكم قوي ظلوم على ضعيف مظلوم، وحكم لئيم على كريم، وحكم مفسد على مصلح، الشيخ سليمان العلوان، فك الله أسره"، حسب تغريدته.

واعتقل سليمان العلوان، عام 2004، وحُكم عليه عام 2013 بالسجن تسع سنوات؛ على خلفية اتهامه بغسيل أموال وإرسالها لما يسمى بـ"تنظيم القاعدة" الارهابي في العراق إبان الاحتلال الأمريكي عام 2003، بالإضافة إلى الحكم عليه بست سنوات أخرى؛ لاتهامه بزيارة أهالي المعتقلين، وتنظيم دروس غير مصرح بها في منزله.