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هزة ارضية بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة بشروية في خراسان الجنوبية

هزة ارضية بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة بشروية في خراسان الجنوبية
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال حاكم مدينة بشروية بمحافظة خراسان الجنوبية "حسن علي زادة"، ان هزة ارضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي المدينة عصر اليوم، لكنها لم تسفر عن خسائر بالارواح وانما تسببت في اضرار مالية مثل تكسر الزجاج وتشقق بعض الجدران.

العالم- ايران

واعلن علي زادة، في تصريح لمراسل ارنا اليوم، عن ارسال فريقيين لتقييم حجم الخسائر الى منطقة الهزة الارضية بما في ذلك القرى المجاورة لمدينة بشروية؛ مضيفا انه سيتم ايفاد المزيد من فرق التقييم لو اقتضت الحاجة على ذلك.

الى ذلك، صرح مدير جمعية الهلال الاحمر في خراسان الجنوبية "محمد علي كاووسي"، ان الجمعية اقدمت بدورها على ايفاد فرق التقييم الى منطقة الزلزال، كما دخلت قواعد الجمعية حالة التاهب في عدد من المدن المجاورة.

وبحسب هذا المسؤول، لم ترد احداثيات دقيقة حول نسبة الخسائر المحتملة الناجمة عن هزة بشروية، مؤكدا بانه سيتم الاعلان عن التفاصيل في هذا الخصوص، فور توفرها.

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