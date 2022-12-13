وفد صيني رفيع في طهران لتصحيح موقف شي جين بينغ + فيديو

العالم – إيران

لم تمض سوى أربعة أيام على توقيع الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' على البيان المعادي لإيران الذي أعده مجلس التعاون في الخليج الفارسي لدى اجتماعه في الرياض، حتى أسرع نائب رئيس الوزراء الصيني 'هو جون خوا' لزيارة إيران على رأس وفد تجاري واقتصادي رفيع، وذلك لتصحيح الموقف ورفع الالتباس من موقف رئيس بلاده شي جين بينغ، وأيضا متابعة اتفاقية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة والشحن والمالية.

رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي الذي استقبل الوفد الشيف أبدى عتبه على بعض المواقف التي أعلنها نظيره الصيني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مؤكداً أنها أثارت استياء الشعب والحكومة في إيران، مطالباً إياه بتعديل هذه المواقف كمطلب إيراني جدي.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصيني أثناء تقديمه تقريرا عن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة والاتفاقات التي تم التفاهم بشأنها، عزم بلاده على تعزيز وتعميق العلاقات مع طهران بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية.

واشار إلى أن الصين تعتزم عقد اتفاقات جديدة بعشرات المليارات للاستثمار الصيني في مختلف المجالات في إيران.

وتتمتع إيران والصين بعلاقات قوية وتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدولية، وفي ظل معارضة العالم الغربي والولايات المتحدة إبرام اتفاقية التعاون طويلة الأمد بين البلدين والتي تصل مدتها إلى 25 عاما في إطار السياسة الإيرانية في 'التوجه نحو الشرق'.. تأتي زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني إلى إيران لتؤكد عزم بكين على متابعة وتعزيز هذه السياسة.

إن سيتسة التعامل مع الشرق التي تتبعها الجمهورية الإسلامية إنما تأتي في إطار السياسة المبدئية التي تسير إيران على هداها المتجسدة في شعار "لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية".. بدليل أنها لم تتخلى عن هذه المبادىء ولم تتراجع عنها حيال الموقف الذي أبداه الرئيس الصيني في الرياض لترتكز سياساتها على ثلاثية الكرامة والحكمة والمصلحة.

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