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مونديال 2022..

الأرجنتين تتقدم على كرواتيا بهدفين مقابل لاشيء

الأرجنتين تتقدم على كرواتيا بهدفين مقابل لاشيء
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك نظيره منتخب كرواتيا بعد انطلاقة المواجهة القوية التي تجمع منتخب الأرجنتين ضد منتخب كرواتيا في إطار تصفيات نصف نهائي مسابقة كأس العالم 2022 مونديال قطر.

العالم - رياضة

الهدف جاء عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

كما أحرز جوليان ألفاريز، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الثاني في شباك نظيره منتخب كرواتيا، بالدقيقة 39 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا.

الأرجنتين ضد كرواتيا

نجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح للتأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويرغب المنتخبين فى خطف بطاقة التأهل للنهائي، حيث سيصطدم الفائز من هذه المباراة بنظيره الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء، في نهائي كأس العالم الذي يقام الأحد المقبل، فيما سيلعب الخاسر مع الخاسر من المواجهة الأخرى على المركز الثالث يوم السبت.

منتخب الأرجنتين سبق وحصل على بطولة كأس العالم مرتين عبر تاريخه، بينما لم يتوج منتخب كرواتيا باللقب نهائيا وكان أفضل انجازاته وصيف البطولة في النسخة الماضية.

وتأهلت الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما احتلت المركز الثاني أمام ألمانيا، ووصلت كرواتيا إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي وستتطلع إلى تكرار أدائها في 2018 بالوصول إلى النهائي مرة أخرى.

وفازت كرواتيا في المرة الأخيرة التي واجهت فيها الأرجنتين 3-0 ، ويمكن أن تصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذا فعلوا ذلك مرة أخرى.

تشكيلة المباراة

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهول مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافاكو، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لياندرو باريديس، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفتش، جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، مارسيلو بروزفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، ماريو باساليتش، أندريج كراماريتش، إيفان بيريسيتش.

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