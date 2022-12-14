الارجنتين تضرب موعدا مع نهائي مونديال قطر بعد سحق كرواتيا

العالم - رياضة

وسجل ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وضاعف جوليان ألفاريز النتيجة للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 39 ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69 بعد مراوغة وأسيست ماركة ليونيل ميسي.

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وبهذا الفوز، تتأهل الأرجنتين للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 وينتظر المنتخب الارجنتيني الفائز من مباراة المغرب وفرنسا والتي من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء عند الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال قطر 2022.