الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاق سوداني ـــ إماراتي لتطوير ميناء بقيمة 6 مليارات دولار

اتفاق سوداني ـــ إماراتي لتطوير ميناء بقيمة 6 مليارات دولار
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

وقع السودان، اتفاقاً مبدئياً مع تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصاديّة على البحر الأحمر باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.

العالم - السودان

وقال الجانبان خلال توقيعهما على الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم، إنّ طريقاً بطول 450 كيلومتراً سيربط ميناء أبو عمامة، بمنطقة أبو حمد الزراعية في ولاية نهر النيل السودانية.

ويرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال السودانية، الذي سبق أن وصف الميناء بأنه مشروع مشترك بين مجموعته، وشركة موانئ أبو ظبي المملوكة لشركة «القابضة» الإماراتية.

وقال عبد اللطيف إنّ الميناء سيكون قادراً على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان، الذي عانى أخيراً من توقفات جراء الاضطرابات السياسية في السودان.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن بلاده ستحصل على 35% من صافي أرباح المشروع.

ووقع الجانبان الاتفاق بعد نحو أسبوع تقريباً، من توقيع الجيش السوداني والأحزاب السياسية المدنية اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية، وإطلاق عملية انتقال سياسي جديدة بعد انقلاب تشرين الأول 2021.

وسيضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطاراً ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.

روابط ذات صلة

حزب البعث السوداني يغادر تحالف الحرية والتغيير احتجاجاً على التسوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتفاق سوداني ـــ إماراتي لتطوير ميناء بقيمة 6 مليارات دولار

السياسي المصري ممدوح حمزة يفتح ملف الانقلاب: أعتذر وأندم على مشاركتي

احتجاجات في أثينا عقب وفاة فتى من غجر الروما برصاص شرطي

ميسي يصنع التاريخ وينفرد برقم قياسي

قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي

شاهد بالفيديو.. هل سيحتفظ ديوك فرنسا باللقب في كأس العالم؟