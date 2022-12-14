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سلطات الاحتلال تشرعن قتل الشهيد عمار مفلح

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

بعدما اعدم جندي اسرائيلي الشاب الفلسطيني عمار مفلح بدم بارد وامام الكاميرات، أدهش العالم الدعم الذي تلقاه هذا الجندي المجرم من مسؤولي سلطات الاحتلال.

العالم - انقلاب الصورة

وقال مدير مركز حريان الحقوق المدنية حلمي الاعرج ان القتل الميداني بدم بارد هي جريمة حرب يندی لها الجبين وجريمة ضد الانسانية وجريمة عنصرية وهذا ليس بالجديد علی جيش الاحتلال الذي يقتل يومياً المواطنين الفلسطينيين، أطفالاً ورجالاً ونساءاً وشيوخاً وعلی مرأی ومسمع من العالم الذي للأسف يقف متفرجاً.

لكن ما أثار غضب الشعوب هو اتصال هاتفي اجراه وزير الامن القومي الاسرائيلي المكلف بالجندي أشاد بتصرفاته والتزامه بالتعليمات التي تحرض علی القتل، مبدياً سعادته بإعدامه الشاب الفلسطيني.

وكتب ايتمار بن غفير في تغريدة:"أحسنت، عمل دقيق، انا سعيد.. لقد شرفتنا جميعاً، وفعلت ما تم تكليفك به".

اما وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس فقد غرد:"دعمي الكامل للجندي الذي قتل الفلسطيني وحيده في حوارة".

فيما جاء في تغريدة علی صفحة قائد شرطة الاحتلال:"اعدام عمار مفلح في حوارة.. هذا ما أريد ان أراه".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6475008

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