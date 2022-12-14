الرئيس الصربي يؤكد ضرورة احترام سيادة الاراضي السورية

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال تقبل الرئيس الصربي أوراق اعتماد السفير باسم جمعان آغا سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية صربيا.

وتمنى الرئيس فوتشيتش أن يكتسب التعاون بين الدولتين والشعبين الصديقين من خلال تعيين السفراء زخماً وقوة جديدة مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة التي تعود إلى زمن جمهورية يوغوسلافيا السابقة، والمساهمة الفعالة والمشتركة في حركة عدم الانحياز، وأن هناك حيزاً واسعاً لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وشكر الرئيس فوتشيتش سورية على دعمها المبدئي والمتواصل للحفاظ على سيادة صربيا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى احترامه الشديد لسورية العريقة وحضارتها وشعبها، ومتمنياً لها العودة بأقرب وقت لممارسة دورها الرائد في المنطقة والعالم.

وطلب الرئيس الصربي نقل تحياته الحارة الرئيس السوري بشار الأسد.

بدوره نقل السفير جمعان آغا للرئيس فوتشيتش تحيات الرئيس الأسد ولعموم الشعب الصربي الصديق، وتمنياته لصربيا المزيد من التطور والازدهار، وشكره على مشاعره الطيبة تجاه سورية وشعبها وقيادتها.

وقدم السفير جمعان آغا عرضاً للأوضاع التي تمر بها سورية، مشيراً إلى معاناة الشعب السوري جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحقه وسرقة مقدراته من نفط وقمح في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية بالتعاون مع ميليشيا (قسد) الانفصالية إضافة إلى استمرار تلك الدول بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية