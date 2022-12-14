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أهالي الجولان المحتل يجددون العهد مع الحكومة السورية

أهالي الجولان المحتل يجددون العهد مع الحكومة السورية
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد أهالي الجولان السوري المحتل مرة أخرى على أن الجولان لن يكون إلا عربياً سورياً، وأنه عائد إلى الوطن مهما طال أمد الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - سوريا

وجاء ذلك في بيان لاهالي الجولان للذكرى الـ 41 لقرار الضم الباطل: إننا في الجولان العربي السوري المحتل، وفي ذكرى قرار الضم المشؤوم نؤكد رفضنا القاطع لهذا القرار الباطل، ورفضنا التام للاحتلال الإسرائيلي ولكل مخططاته التي تهدف إلى سلخنا عن انتمائنا الوطني الأصيل.

وشددوا في بيانهم على مواصلة النضال والمقاومة حتى تحرير كامل الجولان من الاحتلال، مؤكدين أن الجولان بأرضه وشعبه وترابه ومائه لن يكون إلا عربياً سورياً، وأن كل مخططات الاحتلال وإجراءاته وفي مقدمتها “قرار الضم” مصيرها الفشل.

وختموا البيان بتوجيه التحية إلى الرئيس السوري بشار الأسد والجيش والشعب السوري، معربين عن تطلعهم وتوقهم الكبير للحظة تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى الوطن سورية.

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