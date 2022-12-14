إقامة قواعد عسكرية للكيان الصهيوني والإمارات في اليمن

العالم - الإمارات

وكتب حساب الناشط عادل الحسني بتويتر: "على ضوء اتفاقية وزير الدفاع الداعري وأبو ظبي الغير شرعية، يجري الترتيب لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين".

وأضاف الحساب: "ستكون الخطوة على النحو التالي: - القاعدة الأولى: في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية طارق صالح وشقيقه عمار. القاعدة الثانية: بين عدن وأبين، بحماية القيادي السابق في تنظيم القاعدة عبداللطيف السيد. القاعدة الثالثة: في ساحل شبوة ومناطق النفط، بحماية العمالقة. والقاعدة الرابعة: في المهرة، بحماية العميد محسن مرصع. وهناك قاعدة في سقطرى، لم يتسنَّ لنا معرفة حمايتهم".