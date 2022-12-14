الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاقية الداعري وأبو ظبي غير مشروعة..

إقامة قواعد عسكرية للكيان الصهيوني والإمارات في اليمن

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر يمنية عن مخططات إماراتية - صهيونية لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين الى اليمن.

العالم - الإمارات

وكتب حساب الناشط عادل الحسني بتويتر: "على ضوء اتفاقية وزير الدفاع الداعري وأبو ظبي الغير شرعية، يجري الترتيب لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين".

وأضاف الحساب: "ستكون الخطوة على النحو التالي: - القاعدة الأولى: في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية طارق صالح وشقيقه عمار. القاعدة الثانية: بين عدن وأبين، بحماية القيادي السابق في تنظيم القاعدة عبداللطيف السيد. القاعدة الثالثة: في ساحل شبوة ومناطق النفط، بحماية العمالقة. والقاعدة الرابعة: في المهرة، بحماية العميد محسن مرصع. وهناك قاعدة في سقطرى، لم يتسنَّ لنا معرفة حمايتهم".

روابط ذات صلة

إبن سلمان عرف لوحده دون غيره ان الشيخ سلمان العودة 'إرهــابي'!

انصار الله: واشنطن تنفذ في اليمن مهمات خطيرة بهندسة بريطانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات يثير غضبا والسلطات تفتح تحقيقا!

شاهد.. قائد كتائب القسام يتوعد العدو الصهيوني

بالفيديو... قائد كتائب القسام للاحتلال: أنتم اليوم أعجز وأجبن وسيكون زوال كيانكم غنيمتنا

المشجع المنحوس.. كلما شجع منتخبا في كأس العالم يخسر!

شاهد.. رئيس حماس يفصح عن نقطة الخلاف مع حركة فتح

إعلام المقاومة بالمرصاد عند الحدود الجنوبية والاحتلال يطلق المزاعم  