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احتجاجات ممرضين في انجلترا تزامناً مع اطلاق برامج بحثية

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المملكة المتحدة إطلاق برامج بحثية غير مسبوقة لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها، وخصصت لذلك تمويلاً يفوق المئتي مليون دولار.

العالم - أوروبا

نحو مئتي مرض يطال سنوياً ثلاثة آلاف طفل رضيع في بريطانيا يتناولهم برنامج بحثي غير مسبوق يهدف إلى رصد الأمراض الوراثية ومعالجتها بصورة أفضل وذلك من خلال تتبّع مجين أو ما يسمى جينوم مئة ألف رضيع بدءاً من نهاية العام المقبل.

وقال المدير الطبي لدى منظمة 'جينوميكس إنغلاند' التابعة لوزارة الصحة البريطانية ريتش سكوت:"سنبحث تحديداً في أمراض الطفولة المبكرة التي يمكن أن تُعالَج. انّ اختيار المشاركين في البرنامج سينطلق نهاية عام 2023 ويستمر لعامين".

وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي:"إذا تمكّنا من رصد أمراض قابلة للعلاج في مراحل مبكرة وإتاحة علاجات شافية للمرضى بصورة سريعة، يمكننا تحسين حياة السكان في مختلف أنحاء البلاد".

وجرى الإعلان أيضاً عن برنامجين بحثيين آخرين الأول يهدف إلى تتبّع جينوم ما يصل إلى خمسة وعشرين ألف مشارك من أصول غير اوروبية والثاني يتمثل في تقييم تسلسل الجينوم لتحسين الدقة والسرعة في تشخيص أنواع السرطان.

هذه الأبحاث التي تم الإعلان عنها والتي تفوق قيمتها المئتي مليون دولار تتزامن مع التحضيرات لتحركات اضرابية غير مسبوقة للكلّية الملكيّة للتمريض بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة يشارك فيها ما يصل إلى مئة ألف عضو بسبب تدني الأجور وغلاء المعيشة. ونشرت مؤسسة "نوفيلد تراست البحثية" والمعنية بتحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة إحصائية تسلط الضوء على أزمة نقص الأطباء في بريطانيا كاشفة أن هناك أربعة تخصصات طبية تعاني من أزمة نقص الأطباء وهي: التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب، والطب النفسي وكشفت إحصائية حديثة أن أكثر من أربعة آلاف طبيب أوروبي قرروا عدم العمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ما أدى إلى تعمّق أزمة نقص الأطباء في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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