الشارع المغربي يعيش حالة من الترقب قبيل مباراة الليلة

العالم - مراسلون

يعيش الشارع الرياضي المغربي حالة ترقب قبيل مباراة منتخبهم أمام نظيره الفرنسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم المقامة في قطر آملين أن يحقق ابناء الركراكي إنجازا تاريخيا للعرب والأفارقة وبلوغ نهائي البطولة.

المقاهي في المغرب، تضبط ساعتها على موعد المباراة والكل جالس ينتظر صافرة البداية والقلق بادٍ على الوجوه.

في الشوارع يتجمع العشرات رافعين الاعلام وصور اللاعبين منتظرين "المعجزة" التي باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى، فالمنتخب المغربي الذي قدم أداءً بطوليا طيلة مباريات المسابقة يرشحه المغاربة للفوز باللقب وتجاوز عقبة فرنسا التي يعتبرونها الأصعب.

كرة القدم وكأس العالم تحديدا هي أكثر ما يشغل المغاربة وحلم لم يبق لمنتخب أسود الأطلس الكثير لتحقيقه ويعتبر مراقبون أن ما قدموه يعد حافزا لبقية المنتخبات الأفريقية والعربية.

فرحة کبيرة عاشتها کافة المدن المغربية ابتهاجاً لهذا الانجاز لتبقی الامال معلقة علی استکمال بقية مشوار البطولة وکتابة تاريخ جديد للکرة الافريقية والعربية في مباراة توصف بالاصعب.

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