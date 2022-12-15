خوف الصهاينة من عمليات المقاومة في الضفة المحتلة

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى امتداد هذا القلق الى الوسط والجنوب في الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته يمثل اخفاقا كبيرا بالنسبة للكيان الصهيوني خاصة ان الوتيرة المرتفعة للعمليات التي تنفذها المقاومة هي لافتة جدا وفقا للارقام الاسرائيلية نفسها.

نناقش في حلقة برنامج"غياهب الكيان"، موضوع خوف الصهاينة جنودا ومستوطنين في الضفة المحتلة من تصاعد عمليات المقاومين الفلسطينيين ومن يتعرض له الفلسطينيون على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال في القدس المحتلة وتفشي العنف والمخدرات في المجتمع الصهيوني.

ويتطرق البرنامج الى ما يعيشه الصهاينة جنودا ومستوطنين حالا من الرعب والذعر من عمليات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في ظل توقعات بارتفاع وتيرتها في قادم الايام.

وتطرق البرنامج الى تعرض الفلسطينيين من السائقين والعمل للتنكيل والتعذيب على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال ويتم اعتقالهم لمجرد أنهم فلسطينيون وبدون أي سبب أو مبرر وقد تكرر هذا الفعل الاجرامي الصهيوني على معظم الحواجز التي تربط بين القدس والضفة المحتلتين.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في العنصرية واهانة الاديان الاخرى وفي ظاهرة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة أقدم جنود في جيش الاحتلال على اهانة الدين المسيحي والمقدسات المسيحية ورجال الدين المسيحيين.

كما يسلط البرنامج الضوء على الصراع بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان لا يتوقف وقد شهد في الآونة الأخيرة احتداما تحول الى عمليات قتل وتفجير واختطاف.

ورصد البرنامج موضوع المخدرات ففي مشهد غير مألوف وصلت كميات كبيرة من المخدرات الى شواطيء مدن محتلة عدة في الكيان كانت موضوعة في مستوعلبات جرفتها الامواج دون معرفة مصدرها ما أثارت تساؤلات كثيرة في الكيان.

كما ناقش البرنامج موضوع العنف داخل المجتمع الصهيوني الذي لم يعد يرتبط بحادثة هنا أو هناك بل بات ظاهرة ثابتة يتعايش معها الصهاينة داخل منازلهم وعلى الطرقات والشوارع ما أدى الى شريط من الذعر المتواصل يعيشه الاسرائيليون.

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