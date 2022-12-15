شاهد الإنتخابات التونسية بين المشاركة والمقاطعة

العالم - خاص بالعالم

حيث يعيش أكثر من مليون وسبعمئة ألف من المغتربين التونسيين لا يوجد مرشحين في سبع دوائر هي فرنسا، ألمانيا، آسيا، أستراليا، إفريقيا وبريطانيا وأميركا.

بينما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاثة المتبقية من بينها اثنان في فرنسا وأخرى في إيطاليا وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية.



وفيما تنطلق يوم السبتعملية الاقتراع داخل تونس قاطعت غالبية الأحزاب السياسية الانتخابات وفي مقدمتها حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان طوال عشر سنوات معتبرا أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد انقلابا على الدستور وعلى الثورة.

أما الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد فقد أظهر في الأيام الأخيرة موقفا مختلفا وأكثر حدة تجاه مشروع سعيد السياسي، معتبرا أن الانتخابات القادمة لا طعم ولا لون لها وأنها نتاج دستور لم يكن محل توافق.

هذا فضلا عن طرح البعض مخاوف حول مشكلة التمثيلية بمشاركة منخفضة للنساء ومن رؤية برلمان بدون نساء بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق.



وترشح لهذه الانتخابات الف وخمسة وثمانون شخصا غالبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام التونسي ويتنافسون على مئة وواحد وستين مقعدا نيابيا في البرلمان الجديد الذي يحل محل البرلمان الذي جمد سعيد أعماله في تموز/يوليو العام الماضي ثم حله لاحقا في منظومة وصفت بانها كرست للفساد.

وسيكون البرلمان المقبل بصلاحيات اقل من البرلمان السابق بموجب الدستور الجديد الذي أقره الرئيس.

وفيما تتواصل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة في البلاد يعلن في العشرين من آذار/مارس المقبل عن تركيبة البرلمان النهائية وذلك بعد تنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية ما بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

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