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الامن الايرانية تكشف عن صلة أحد مرتكبي جريمة اغتيال 'ريغي' مع بلد عربي

الامن الايرانية تكشف عن صلة أحد مرتكبي جريمة اغتيال 'ريغي' مع بلد عربي
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

كشفت الدائرة العامة بالجهاز الامني لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران عن صلة أحد مرتكبي جريمة اغتيال "الشهيد مولوي عبد الواحد ريغي" امام وخطيب مسجد الامام الحسين (سلام الله عليه) لاهل السنة في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان مع احدى الدول العربية.

العالم - ايران

وعقب اعتقال مرتكبي اغتيال "الشهيد مولوي عبد الواحد ريغي" من قبل منتسبي وزارة الامن، اعترفت هذه العناصر خلال عملية الاستجواب الأولية بطريقة خطف ونقل ومكان احتجاز وطريقة استشهاد مولوي عبد الواحد ريغي.

وبناء على الاعترافات التي تم الحصول عليها، كانت هذه العصابة بصدد اغتيال شخص آخر بعد تهدئة الأجواء التي خلفتها عملية اغتيال الشهيد ريغي.

نظرا للتعقيد في العملية وصلة أحد مرتكبي عملية الاغتيال مع إحدى البلدان العربية واللقاءات التي عقدت في هذا البلد ، فإن التحقيقات من قبل الخبراء جارية وسيتم الاعلان عن نتائجها لاحقا.

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الامن الايرانية تكشف عن صلة أحد مرتكبي جريمة اغتيال 'ريغي' مع بلد عربي

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