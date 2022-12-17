برنامج إيران النووي يواصل تقدمه رغم الضغوطات والمماطلات الغربية

العالم - خاص بالعالم

هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران محمد اسلامي خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشورى الاسلامي.

موضحا ان قانون العمل الاستراتيجي قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وانه تم تنفيذه بشكل جيد، وان تطبيق هذا القانون ادى إلى رفع مستوى التخصيب بمقدار أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية.

مضيفا انه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة.



وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان قانون الاجراء الستراتيجي، هيأ ظروفا مناسبة في البلاد؛ مبينا، انه 'بفضل هذا القانون، تسنى لبلاده اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة.

ونوه متحدث الطاقة النووية الايرانية، بان 'الجهود العلمية والدراسات مستمرة دون وقفة داخل المنظمة بهدف تطوير اجهزة الطرد المركزي الجديدة، وذلك في ظروف مميزة



التصريحات المسوولين الايرانيين هذا تاتي قبل زيارة مرتقبة لمسؤولي الوكالة الدولية إلى طهران حيث قالت مصادر ايرانية أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران الاحد وكان الوفد اجل زيارته في وقت سابق.

وقالت مصادر ايرانية ان التاجيل كان من قبل الوكالة وانه كان محاولة للضغط على طهران ومساع غربية للاستفادة من اوضاع الشغب التي شهدتها ايران في الاسابيع الماضية.

هذا ويرى العديد من المراقبين ان المتضرر الوحيد من عملية التسويف من قبل القوى الغربية ووكالة الطاقة الذرية هو الغرب نفسه كون برنامج ايران يتقدم ويتطور في الاتجاه الذي تخطط له ايران مضيفين ان طهران اكدت سابقا عن خضوعها للبتزاز الغربي في هذا الشأن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...