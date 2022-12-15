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المالكي للسفير الايراني: العراق يرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة

المالكي للسفير الايراني: العراق يرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الأربعاء، أن العراق يشهد استقرارا سياسيا ويرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، مبينا، أن "السفير قدم تهاني القيادة الإيرانية للمالكي بمناسبة تشكيل الحكومة" حسبما افاد موقع المعلومة.

وأكد المالكي أن "العراق يرغب في توطيد علاقاته مع جميع الدول المساندة والصديقة"، مشيرا إلى أن "الأوضاع في البلاد تشهد استقرارا سياسيا ملحوظا سينعكس إيجابيا على أداء الحكومة قريبا".

بدوره عبر السفير الإيراني "عن استعداد بلاده لدعم العراق في شتى المجالات"، مؤكدا على "تذليل ‏كافة الصعوبات التي تواجه كلا الجانبين وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين".

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