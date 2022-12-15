رئيس الوزراء السوري: واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل خلال شهر

العالم - سوريا

وبين المهندس عرنوس في إفادة صحفية أن قرار رفع سعر المشتقات النفطية ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك، مشيراً إلى أنه ستكون هناك انفراجات وسيكون واقع هذه المشتقات أفضل خلال شهر ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة.

وقال رئيس الوزراء السوري حول الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية: لا شك أن أي قرار تتخذه الحكومة لرفع سعر أي مادة هو قرار صعب على الدولة وعلى الحكومة، لكن إذا كانت الظروف المفروضة أقسى وأشد فلا بد من اتخاذ القرار، مضيفاً: كنا أمام خيارين إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل مقبول وبسيط، للمساعدة في تأمينها بالوقت المناسب لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة لذلك ذهبنا إلى هذا الخيار.

وتابع المهندس عرنوس: إنه من دون اتخاذ مثل هذا القرار فإن الواقع سيكون وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو النقل أو في تأمين خدمات المستشفيات والأفران وكل المستلزمات التي تقتضيها ضرورات الحياة عبر تأمين هذه المشتقات.

وأوضح رئيس الوزراء السوري أنه هناك عاملان أساسيان وراء الوضع الذي نعيشه، أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشهده العالم جميعا، والثاني ما يجري في كل العالم من فرض العقوبات والحرب التي تدور الآن في أوكرانيا، ونتيجة لهذه الظروف ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ضعف ما كانت عليه سابقاً، مضيفاً: لذلك نحن إضافة لكل أنواع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على بلدنا تأثرنا أيضاً بارتفاع سعر النفط العالمي وبارتفاع سعر الدولار، ونحن جميعاً نعرف أننا نقوم باستيراد غالبية المشتقات النفطية من الخارج لأن ما ينتج في بلدنا هو كميات قليلة جداً نتيجة الاحتلال وخروج آبار النفط عن سيطرة الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وبين المهندس عرنوس أنه عندما تمت مناقشة رفع سعر المشتقات النفطية في اللجنة الاقتصادية كان قرارها بالإجماع، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث أخذ النقاش فيه وقتاً كافياً، وكان هناك رأي بتأجيل الموضوع إلى ما بعد أعياد الميلاد أو بعد فترة معينة، لكن الرأي الأكثر كان يؤكد ضرورة اتخاذ القرار في هذا الوقت حتى نستطيع تأمين ما يحتاجه البلد في الحدود التي تمكن من استمرار كل النشاطات الاقتصادية ضمن الحد الممكن والحد المقبول في هذا الاتجاه.

ولفت رئيس الوزراء السوري إلى أن اتخاذ القرار الصعب في الظرف الصعب هو الصحيح لأنه لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال أن يأتي وقت لا يمكن أن نقدم للمواطن رغيف الخبز والإنارة والخدمات الأخرى، ولا يمكن أن تتوقف حركة النقل، لذلك كان القرار ضرورة وحاجة، مبيناً أنه لو لم تسر الحكومة بهذا الخيار كنا سنصل إلى عجز يؤدي إلى الجمود الاقتصادي وآثار ضرره الاقتصادي أكثر بكثير، وبالتالي سيكون هناك عجز في الموازنة.

وأوضح المهندس عرنوس أن تكلفة ليتر المازوت الحقيقية هي 5400 ليرة سورية، ويتم في الحالة العادية توزيع ستة ملايين ليتر مازوت يومياً، منها خمسة ملايين توزع بالسعر المدعوم 500 ليرة والآن أصبح 700 ليرة، مبيناً أن المواطن يتحمل 9 بالمئة من عبئها وأصبح الآن 13 بالمئة، والقسم الأكبر تتحمله الدولة إضافة إلى توزيع مليون ليتر بسعر 2500 ليرة للمنشآت والفعاليات الاقتصادية وأصبح الآن 3000 ليرة، وبالتالي فإن سعر المازوت بقي مدعوماً بأكثر من 45 أو46 بالمئة من تكلفته، ولن تتخلى الدولة عن هذه السياسة على الإطلاق مهما كانت الظروف ومهما كان الواقع.

وأشار رئيس الوزراء السوري إلى أنه إذا كان الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة على بلدنا لعبت دوراً في هذه الظروف التي نعيشها، فإن هذه الظروف مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات العالمية التي تعيشها أغلب دول العالم وتغييرها مرتبط بالوضع الدولي، وقال: كحكومة ودولة نحن مستمرون بمهامنا وسط كل التحديات والصعوبات لحماية بلدنا وتأمين مستلزمات الحياة مهما كانت الأثمان والظروف قاسية.

وبين المهندس عرنوس أن مشكلة المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع ليست جديدة، فقد بدأت مع دخول قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية وسيطرتها على منابع النفط، حيث كانت سورية تنتج سابقاً 385 ألف برميل يومياً، 50 بالمئة منها تكفي حاجة الدولة ويتم تصدير 50 بالمئة لدعم الموازنة، ومنذ عام 2011 حتى اليوم بدأت تراكمات العجز شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، حيث نستورد وتتراكم المديونية على الدولة وعلى اقتصادها لتأمين هذه المشتقات.

وقال رئيس الوزراء السوري إن سعر برميل النفط كان في بداية العام الجاري دون 50 دولاراً ووصل اليوم إلى 100 دولار نتيجة الظروف العالمية التي استجدت خلال هذه الفترة، ولذلك أصبحت العملية مضاعفة لعجز سابق في سنوات سابقة، وتراكم واقع اقتصادي وعقوبات وظرف دولي يشمل كل العالم وتضاعفت هذه الأمور جميعها، لذلك نحن في الحكومة ومن خلال هذه الإجراءات التي نتخذها نسعى للسيطرة على الواقع الاقتصادي، ويبقى الواقع في سورية يسير بالحدود الممكنة وبالحدود الطبيعية ضمن إمكانيات الدولة وبما تستطيع أن تقدمه في هذا المجال.

ورداً على سؤال لـ سانا حول تأثير رفع أسعار البنزين والمازوت على أسعار المواد المعيشية، قال المهندس عرنوس: إن رفع سعر مادة المازوت الذي يدخل في العملية الإنتاجية وفي الزراعة والصناعة كان 200 ليرة، وهو رقم بسيط ولكنه ضروري لتجنب ما أمكن من الانعكاسات على الواقع الاقتصادي، أما تأثير رفع سعر مادة البنزين على أسعار المواد فهو أقل، مؤكداً أن الدولة ما زالت تتحمل بحدود 87 بالمئة من قيمة مادة المازوت، ولذلك فإن هذا المنعكس سوف يكون ضمن الحدود المقبولة، مشيراً إلى أن المشاركة في عملية الصمود وتأمين المشتقات يجب أن يتشارك بها المجتمع مع الدولة حتى تكون قادرة على تأمينها.

وتابع المهندس عرنوس: “أستطيع القول اليوم وأُطمئن أنه بحدود أقل من شهر، وجراء الرفع الذي حصل في المشتقات النفطية سيكون واقعها أفضل مما كان خلال هذه الفترة، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الوضع سيحل مشكلة المازوت أو البنزين بسورية ويصبح متوفراً في أي وقت، أكيد ليس كذلك وإنما ضمن الإمكانيات.. لكن سيكون الوضع أفضل بكثير مما عشناه في هذه الأسابيع، ودعم الموازنة في الدولة سيكون لقطاع المحروقات “المازوت” بشكل أكبر وسنعمل بكل الوسائل لتأمين ما يمكن تأمينه”.

وختم رئيس الوزراء السوري حديثه بالقول: “أعيد وأقول إن الدولة بمفهوم الدولة كلها والحكومة لا يمكن أن تضع المواطن السوري أمام واقع صعب، لكن أكيد الانفراج سيكون ضمن الحدود الممكنة، وضمن إجراءات تتخذها الحكومة على كافة الصعد، وخلال أقل من شهر سيكون الوضع بالنسبة للمشتقات النفطية أفضل مما نحن عليه الآن بكثير”.