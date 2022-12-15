هاشتاغ.. مشاريع بن سلمان الترفيهية + فيديو

العالم – السعودية

الأكاديمي السعودي سعد الفقيه وجه انتقادات لاذعة لولي العهد السعودي في هذا السياق.. يمكن مشاهدتها في الفيديو المرفق.

والفقيه ليس الوحيد الذي ينتقد سياسات الرياض.. فعلى مواقع التواصل انتقادات كثيرة أيضا.

هنا لدينا تعليق من "سعيد بن ناصر الغامدي" وفيه: من أكبر المصائب أن يجري حكم جاهل على عالم، وحكم قوي ظلوم على ضعيف مظلوم، وحكم لئيم على كريم، وحكم مفسد على مصلح.

"فؤاد إبراهيم" أيضا علق: يقتل ويضطهد ويعذب وينهب ويصادر ويهدم ثم يختم بعبارة "سائلين المولى سبحانه وتعالى دوام الأمن والأمان".. أي نوع فصام أصاب صميم وجدانكم.

وإلى "حميد رزق" الذي غرد: في المائة سنة الماضية بريطانيا وأميركا استهدفتا العالم العربي والإسلامي بنشر الوهابية التكفيرية بواسطة آل سعود، وفي بداية الألفية الجديدة ذات الدول تعمل على نشر الإباحية والاختلاط والتعري أيضا بواسطة آل سعود، ونشاط هيئة الترفيه بداية الطريق لسيناريو التحلل والشذوذ الذي يراد للأمة.

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