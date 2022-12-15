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هاشتاغ.. دعوة للجيش المصري لعزل الرئيس السيسي + فيديو

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 15.12.2022 - في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المصريون، بدأت تخرج دعوات لوقف مسلسل الإنهيار الإقتصادي في البلاد.

العالم مصر

مجموعة تسمى بـ"تكنوقراط مصر" دعت الجيش إلى عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء سياساته التي أدت إلى إفلاس مصر كما تقول المجموعة.. هذا الموضوع لقي تفاعلا من الناشطين على مواقع التواصل.

"ميرو" كتب هنا: كلنا كان عندنا ثقة في السيسي غير محدودة. وقولنا ده المنقذ بس شوفوا حال البلد إفلاس تام وديون متلتلة ومش عارفين بكرا في إيه. ربنا يسترها ويصلح حال حكامنا.

حساب "لو محمد" غرد أيضا: القرض الجديد اللي رايح ياخدوه من صندوق النقد للمرة الرابعة من شروط الصندوق أن يتم تحرير كامل لسعر الجنيه المصري و آدي نتيجة صرف الفلوس على كباري و طرق و فنكوش التطوير الدولار سيكسر حاجز الخمسين جنيه.

نختم مع حساب "إليناس" الذي كتب حول المجموعة التي طالبت بعزل الرئيس السيسي: ممكن نعرف بس مين أعضاء مجموعة التكنوقراط؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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