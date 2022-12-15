السعودية... مفارقة السيول الجارفة ومشاريع بن سلمان الترفيهية

العالم – هاشتاغ

01. رؤية 2030، مشروع نيوم، مشروع الخط.. مشاريع ضخمة وخيالية أطلقتها السعودية لإعطاء صورة مغايرة للمجتمع الدولي، لكن على الأرض فيضانات وسيول تجرف كل ما يقع في طريقها.

فبعد مدينة جدة، مدينة مكة المكرمة شهدت سيولا وفيضانات، بينما الحديث عن نيوم ورؤية 2030 مستمر.

الناشطون على مواقع التواصل كانوا غاضبين مما يحصل في مدينة مكة المكرمة، بينما تصرف المليارات على أمور لا فائدة منها.

في هذا السياق غرد حساب "مجتهد" الشهير: بالأمس جدة تغرقها السيول. واليوم مكة المكرمة تسبح في بحيرة من السيول نتيجة سوء إدارة النظام السعودي وإهداره للأموال العامة في مشاريع هدامة للأخلاق والقيم ونشر الفساد الأخلاقي الذي لم تسلم منه حتى مكة المكرمة.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا عدل يا كريم.

"علي" بدوره علق: عجيب أمر حكومة السعودية. تملك كل هذه المليارات ولم تستطيع عمل شبكات صرف مياه الأمطار. فمن الممكن عمل شبكة تصريف للأمطار في أي مدينه سعودية بأقل التكاليف كون الحكومة لديها دخل رهيب وقدرة عالية وشركات عملاقة.

أما "ناصر حيدر" فغرد: السيول تجتاح مكة المكرمة.. خطة بن سلمان لنقل البحر إلى مكة المكرمة. مكه تغرق بمياه سيول الأمطار.

02. بينما تغرق مدن سعودية بمياه الأمطار والسيول، هناك المليارات تصرف على مشاريع تسمى ترفيهية لا تسمن ولا تغني من جوع.

الأكاديمي السعودي سعد الفقيه وجه انتقادات لاذعة لولي العهد السعودي في هذا السياق.. يمكن مشاهدتها في الفيديو المرفق.

والفقيه ليس الوحيد الذي ينتقد سياسات الرياض.. فعلى مواقع التواصل انتقادات كثيرة أيضا.

هنا لدينا تعليق من "سعيد بن ناصر الغامدي" وفيه: من أكبر المصائب أن يجري حكم جاهل على عالم، وحكم قوي ظلوم على ضعيف مظلوم، وحكم لئيم على كريم، وحكم مفسد على مصلح.

"فؤاد إبراهيم" أيضا علق: يقتل ويضطهد ويعذب وينهب ويصادر ويهدم ثم يختم بعبارة "سائلين المولى سبحانه وتعالى دوام الأمن والأمان".. أي نوع فصام أصاب صميم وجدانكم.

وإلى "حميد رزق" الذي غرد: في المائة سنة الماضية بريطانيا وأميركا استهدفتا العالم العربي والإسلامي بنشر الوهابية التكفيرية بواسطة آل سعود، وفي بداية الألفية الجديدة ذات الدول تعمل على نشر الإباحية والاختلاط والتعري أيضا بواسطة آل سعود، ونشاط هيئة الترفيه بداية الطريق لسيناريو التحلل والشذوذ الذي يراد للأمة.

03. في الحلقة الماضية من برنامج "هاشتاغ" قلنا إن الفلسطينيين يقدمون شهداء بطرق مختلفة كثيرة. هذه المرة عائلة زكارنة قدمت شهيدة هي ابنتها "جنى" صاحبة الـ16عاما.

جنى صعدت إلى سطح المنزل لتبحث عن قطتها، فاغتالها قناص مجرم من جيش الإحتلال.. تفاعل واسع جدا وتضامن مع عائلة الشهيدة جنى زكارنة.

في هذا السياق نشرت "هبة عتاترة" هذه الصورة وعلقت: القطة لولو تبحث عن صاحبتها جنى زكارنة حتى الآن.. الطفلة جنى زكارنة صعدت إلى سطح منزلها بحثاً عن قطتها "لولو" لتدخلها إلى المنزل قبل أن يصيبها قناص إسرائيلي بالرأس لتسقط شهيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين قبل يومين.

حساب بعنوان "نونيان" غرد: من بين آلاف المسلحين في جنين قام جندي صهيوني حقير باستهداف و قتل طفلة فلسطينية تواجدت بالصدفة على سطح منزلها للبحث عن قطتها ثم يأتي متخلف صهيوني و يقول قتلها كان بالخطأ.

أما "أحمد النعيمي" فنشر هذه الصورة وعلق: هل تعلم أيها المطبع لمن هذه الجنازة؟ إنها جنى زكارنة ستة عشر عاما من جنين في فلسطين صعدت إلى سطح منزلها لجلب قطتها فاغتالتها رصاصات الاحتلال البشع لترتقي شهيدة.. هل ستحتفلون أيها المطبعون مع رفاقكم القتلة بمقتل هذه الفتاة الصغيرة؟ ألا لعنة الله على الظالمين!

04. في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المصريون، بدأت تخرج دعوات لوقف مسلسل الإنهيار الإقتصادي في البلاد.

مجموعة تسمى بـ"تكنوقراط مصر" دعت الجيش إلى عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء سياساته التي أدت إلى إفلاس مصر كما تقول المجموعة.. هذا الموضوع لقي تفاعلا من الناشطين على مواقع التواصل.

"ميرو" كتب هنا: كلنا كان عندنا ثقة في السيسي غير محدودة. وقولنا ده المنقذ بس شوفوا حال البلد إفلاس تام وديون متلتلة ومش عارفين بكرا في إيه. ربنا يسترها ويصلح حال حكامنا.

حساب "لو محمد" غرد أيضا: القرض الجديد اللي رايح ياخدوه من صندوق النقد للمرة الرابعة من شروط الصندوق أن يتم تحرير كامل لسعر الجنيه المصري و آدي نتيجة صرف الفلوس على كباري و طرق و فنكوش التطوير الدولار سيكسر حاجز الخمسين جنيه.

نختم مع حساب "إليناس" الذي كتب حول المجموعة التي طالبت بعزل الرئيس السيسي: ممكن نعرف بس مين أعضاء مجموعة التكنوقراط؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..