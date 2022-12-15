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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل، الساحل الشرقي لتايوان اليوم الخميس، حسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

العالم- أسيا والباسفيك

وقال المعهد إن" الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أن "مركزه يقع على بعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر".

وحسب تقدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن" قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وعمقه 12 كيلومترا".

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتتعرض تايوان للزلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6.0 أو أكثر مميتة، إلا أن الكثير يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعمقه.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" في تايبيه إن" الهزة في العاصمة كانت هذه المرة أقل حدة من الزلازل السابقة هذا العام."

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