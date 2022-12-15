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أكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني في لبنان مخترقة لصالح جهات خارجية

أكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني في لبنان مخترقة لصالح جهات خارجية
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

في لبنان أكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني مخترقة لصالح جهات خارجية، أو تقف وراءها بالكامل جهات خارجية، ومهمتها صناعة الفتن الداخلية.

العالم- لبنان

واعلن ذلك وزير الداخلية اللبناني السابق محمد فهمي في حوار تلفزيوني قال فيه إن وهو ما قالت مصادر سياسية إنه سبب كافٍ للحذر والقلق من استمرار الفراغ في ظل تدهور الأوضاع المالية والاجتماعية، بالصورة التي تحدثت عنها معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، بقولها إنه يجب أن يحدث الأسوأ حتى يتحرك الشارع ويفرض صيغة للخروج من الفراغ الرئاسي، ودعت المصادر الأجهزة الأمنية الى التدقيق في التدفقات المالية لجمعيات المجتمع المدني ومصادرها وأحجامها، خصوصاً ما يهتم منها بشؤون النازحين السوريين، كمدخل للعبث الأمني.

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