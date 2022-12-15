أكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني في لبنان مخترقة لصالح جهات خارجية

العالم- لبنان

واعلن ذلك وزير الداخلية اللبناني السابق محمد فهمي في حوار تلفزيوني قال فيه إن وهو ما قالت مصادر سياسية إنه سبب كافٍ للحذر والقلق من استمرار الفراغ في ظل تدهور الأوضاع المالية والاجتماعية، بالصورة التي تحدثت عنها معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، بقولها إنه يجب أن يحدث الأسوأ حتى يتحرك الشارع ويفرض صيغة للخروج من الفراغ الرئاسي، ودعت المصادر الأجهزة الأمنية الى التدقيق في التدفقات المالية لجمعيات المجتمع المدني ومصادرها وأحجامها، خصوصاً ما يهتم منها بشؤون النازحين السوريين، كمدخل للعبث الأمني.