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فيديوغرافيك.. اطفال اليمن يصارعون الحياة من أجل البقاء

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

بعد ثماني سنوات من العدوان والحرب الظالمة، يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن. 

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